Милиция обвинила "Правый сектор" в поджоге Дома профсоюзов

Ответственность за пожар в Доме профсоюзов на Майдане Независимости лежит на активистах "Правого сектора".

Об этом заявила пресс-служба МВД.

По мнению силовиков, "причиной поджога могло стать стремление злоумышленников скрыть следы своей противоправной деятельности и наличие в здании оружия и взрывчатки, поэтому ответственность за это лежит на активистах "Правого сектора".

По состоянию на 6.00 утра 19 февраля работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли более 40 человек, которые находились внутри Дома профсоюзов.

Онлайн-трансляцию с места протестов смотрите здесь.

Ранее "Главред" сообщал, что нардеп Петр Порошенко обвинил милицию в поджоге Дома профсоюзов. По его мнению, это было сделано для того, чтобы уничтожить Штаб национального спасения. Больше подробностей боев в центре Киева читайте здесь.