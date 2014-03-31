Милиция задержала подозреваемых в расстреле активистов Майдана

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в совершении массовых убийств на Майдане Независимости в Киеве.

По информации милиции, среди задержанных не только члены организованных криминальных банд, но и некоторые сотрудники правоохранительных органов, сообщает ТСН.

В настоящее время в МВД не сообщают фамилий задержанных, однако обещают в четверг, 3 апреля, предоставить промежуточный отчет о расследовании дела о массовых убийствах в центре Киева. Правоохранители обещают обнародовать информацию относительно задержанных подозреваемых, в том числе, как из состава правоохранительных органов, так и из состава организованных криминальных банд, сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее "Главред" сообщал, что на Львовщине СБУ изъяла из незаконного оборота оружие и боеприпасы, которые могли использоваться во время расстрела активистов Майдана в феврале 2014 года.

Также напомним, ранее американские СМИ опубликовали фото снайперов, которые готовились к расстрелу майдановцев.