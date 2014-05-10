В Мариуполе снова загорелся горсовет: опубликовано видео

В Мариуполе второй раз за сутки загорелось здание горсовета.
В Мариуполе загорелось здание городского совета.
Об этом сообщает 0629.com.ua.
По данным издания, на место происшествия выехали несколько расчетов пожарных машин и "скорая".
Пожар начался с верхних этажей.
Напомним, горсовет в Мариуполе уже горел в пятницу, 9 мая, во время уличных боев. Также горело здание горотдела милиции, которое, по данным главы МВД Арсена Авакова, атаковали боевики.
В результате уличных боев в городе, по официальным данным, погибли 7 человек.