В Мариуполе снова загорелся горсовет: опубликовано видео

В Мариуполе загорелось здание городского совета.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

По данным издания, на место происшествия выехали несколько расчетов пожарных машин и "скорая".

Пожар начался с верхних этажей.

Напомним, горсовет в Мариуполе уже горел в пятницу, 9 мая, во время уличных боев. Также горело здание горотдела милиции, которое, по данным главы МВД Арсена Авакова, атаковали боевики.

В результате уличных боев в городе, по официальным данным, погибли 7 человек.