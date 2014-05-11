Боевики хвастаются, что захватили Ляшко, но подтверждений нет

Телефон кандидата молчит, где сам Ляшко - неизвестно.
В воскресенье, 11 мая, боевики заявили о захвате в плен кандидата в президенты, внефракционного нардепа Олега Ляшко.
Как сообщается из уличных репродукторов, Ляшко был захвачен в Мариуполе Донецкой области.
Местные журналисты тоже сообщили о захвате кандидата, не приводя, впрочем, никаких подтверждений.
"В Мариуполе сепаратисты взяли в плен нардепа Олега Ляшко. Захватили вертолет и его", - написал главный редактор "Острова" Сергей Гармаш в своем микроблоге в Твиттере.
Однако чуть позже он извинился за дезу: "Информация о захвате Ляшко не подтвердилась. Прошу прошения".
Слухи о похищении Ляшко подогревались и тем, что нардеп перестал поститься в своем Facebook, а его телефон оказался выключенным.
Ранее "Главред" сообщал, что именно Ляшко писал о том, что во время боев в Мариуполе погибли семь силовиков, а террористы убили начальника ГАИ
Фото: Facebook Олега Ляшко, видео: Русский Горизонт