Боевики хвастаются, что захватили Ляшко, но подтверждений нет

В воскресенье, 11 мая, боевики заявили о захвате в плен кандидата в президенты, внефракционного нардепа Олега Ляшко.

Как сообщается из уличных репродукторов, Ляшко был захвачен в Мариуполе Донецкой области.

Местные журналисты тоже сообщили о захвате кандидата, не приводя, впрочем, никаких подтверждений.

"В Мариуполе сепаратисты взяли в плен нардепа Олега Ляшко. Захватили вертолет и его", - написал главный редактор "Острова" Сергей Гармаш в своем микроблоге в Твиттере.

Однако чуть позже он извинился за дезу: "Информация о захвате Ляшко не подтвердилась. Прошу прошения".

Слухи о похищении Ляшко подогревались и тем, что нардеп перестал поститься в своем Facebook, а его телефон оказался выключенным.

Ранее "Главред" сообщал, что именно Ляшко писал о том, что во время боев в Мариуполе погибли семь силовиков, а террористы убили начальника ГАИ

Фото: Facebook Олега Ляшко, видео: Русский Горизонт