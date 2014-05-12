Взрыв дома в Николаеве: мэр говорит, что погиб один человек

И.о. мэра Николаева Юрий Гранатуров заявил, что информация о трех погибших во время взрыва в жилом доме в городе не соответствует действительности. Он утверждает, что погиб только один человек.

Об этом пишут "Новости-N".

"Откуда в интернете появилась информация о трех погибших, мне неизвестно. Повторяю: на данный момент погибшим обнаружен только один человек", - заявил Гранатуров.

По его словам, пятеро пострадавших находятся в больнице, а из разрушенного подъезда эвакуировано 20 человек.

"Под завалами, действительно, еще могут находиться люди", - сообщил Гранатуров.

"Именно поэтому спасатели стараются работать как можно быстрее. Периодически устраивается "минута тишины", чтобы услышать хоть какие-то сигналы, которые могут подавать люди из-под завалов", - добавил он.

Ранее СМИ писали, что в результате взрыва в жилом доме в Николаеве, по последним данным, погибли три человека и еще пять были госпитализированы.

До этого "Главред" писал, что 12 мая в 13:05 в Николаев, по ул. Лазурная, 40, произошел взрыв, в результате которого были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи.

По данным пресс-службы ГосЧС по состоянию на 15:00 в результате взрыва в жилом доме в Николаеве 2 человека погибли, 3 - пострадали, 10 - спасены. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.