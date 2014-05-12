Число жертв взрыва дома в Николаеве возросло до трех

В результате взрыва в жилом доме в Николаеве, по последним данным, погибли три человека и еще пять были госпитализированы.

Об этом со ссылкой на Николаевское горуправление милиции сообщает УНИАН.

Работа на месте происшествия продолжается.

Начальник отдела информации, коммуникаций и связи с общественностью ГУ ГосЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк рассказала, что одного погибшего мужчину обнаружили при разборе завалов в разрушенных квартирах. Известно также, что среди пятерых пострадавших трое мужчин, две женщины и один ребенок в возрасте 10 месяцев. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в областную больницу.

Пацюк также подтвердила сведения о том, что в разрушенном доме возник пожар, который еще не потушен. Также продолжается эвакуация людей.

"Пока о взрыве газа можно говорить только как о версии. Окончательную причину будет устанавливать комиссия", - уточнила Пацюк

Ранее "Главред" сообщал, 12 мая в 13:05 в Николаев, по ул. Лазурная, 40, произошел взрыв, в результате которого были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи.

По данным пресс-службы ГосЧС по состоянию на 15:00 в результате взрыва в жилом доме в Николаеве 2 человека погибли, 3 - пострадали, 10 - спасены. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.