Очевидцы назвали вероятную причину взрыва дома в Николаеве: опубликованы новые фото и видео

Одной из наиболее вероятных причин сегодняшнего взрыва в 10-этажном доме в Николаеве называют утечку газа.

Очевидцы рассказывают, что запах газа они слышали еще накануне, пишут "НикВести".

По их словам, владелец квартиры, где произошел взрыв, даже вызывал газовиков.

По словам одного мужчины, в газовую службу вчера звонили из взорвавшейся квартиры, расположенной на 10 этаже.

"Это было в 5-6 часов, я не помню точно. Я сидел на стуле и слышал запах газа… А потом через час выезжала машина газовой службы", - сказал другой мужчина.

В то же время главный инженер "Николаевгаза" предполагает, что возможной причиной взрыва могло стать наличие взрывчатого вещества в одной из квартир в многоэтажке, пишет издание Novosti-N.

Напомним, во время взрыва в доме погибли два человека, пострадали трое. Спасатели продолжают разбирать руины и эвакуировать людей из квартир.

фото; видео: Novosti-N;НикВести