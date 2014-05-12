Очевидцы назвали вероятную причину взрыва дома в Николаеве: опубликованы новые фото и видео

В газовую службу вчера звонили из взорвавшейся квартиры.
Очевидцы рассказывают, что запах газа они слышали еще накануне, пишут "НикВести".
По их словам, владелец квартиры, где произошел взрыв, даже вызывал газовиков.
По словам одного мужчины, в газовую службу вчера звонили из взорвавшейся квартиры, расположенной на 10 этаже.
"Это было в 5-6 часов, я не помню точно. Я сидел на стуле и слышал запах газа… А потом через час выезжала машина газовой службы", - сказал другой мужчина.
В то же время главный инженер "Николаевгаза" предполагает, что возможной причиной взрыва могло стать наличие взрывчатого вещества в одной из квартир в многоэтажке, пишет издание Novosti-N.
Напомним, во время взрыва в доме погибли два человека, пострадали трое. Спасатели продолжают разбирать руины и эвакуировать людей из квартир.
фото; видео: Novosti-N;НикВести