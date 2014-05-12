Новые подробности взрыва дома в Николаеве: неизвестна судьба восьми человек

После взрыва, который произошел сегодня в многоэтажке в Николаеве, погиб один человек, а по состоянию на 18:30 неизвестна судьба еще восьми людей.

Об этом пишет "Преступности.НЕТ", ссылаясь на данные главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Бочковского, прибывшего в Николаев из Киева.

Издание пишет, что он, наконец, разъяснил, сколько на данный момент подтверждено смертей в результате происшествия. Так, по его данным, подтверждена смерть только одной женщины.

По словам Бочковского, спасатели, поднявшись наверх, обнаружили труп женщины, однако степень повреждений ее тела была такой, что спасатели изначально приняли останки за два трупа.

"Оттуда и были расхождения в официальной информации о количестве жертв - то говорили об одном погибшем, то о двух", - подчеркнул он.

Кроме вышесказанного напомним, до этого "Главред" писал, что 12 мая в 13:05 в Николаев, по ул. Лазурная, 40, произошел взрыв, в результате которого были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи.