На Донбассе террористы застрелили 19-летнюю девушку: не остановилась на блокпосту - СМИ

3 июня вечером на трассе Ростов - Донецк в районе Шахтерска террористы из так называемой "Донецкой народной республики" расстреляли автомобиль.

Об этом сообщили очевидцы, пишет "Новости Донбасса".

В машине находились парень и девушка. Молодой человек учил водить свою девятнадцатилетнюю подругу.

Требование террористов остановить машину на блокпосту молодые люди проигнорировали, после чего за ними началась погоня. Террористы подрезали автомобиль молодой пары в районе поста ГАИ и открыли огонь из автомата.

Парень успел выскочить из машины, девушка скончалась на месте от полученных ран.

Напомним, 3 июня, в Горловке Донецкой области, были найдены два обугленных трупа.

В милиции сообщили, что у обоих убитых – огнестрельные ранения в область головы. При осмотре места происшествия были найдены российские монеты.



Опознать убитых пока не удалось – тела неизвестных направлены на судмедэкспертизу.