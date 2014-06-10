В Славянске во время боев погибли двое детей

В захваченном террористами Славянске Донецкой области погибли мальчик и девочка. По предварительным данным, смерть детей наступила из-за осколочных ранений.

Об этом со ссылкой на Донецкую обладминистрацию сообщает ТСН.

"Да, дети погибли. Не один ребенок. То, что прошло через отделение судебно-медицинской экспертизы - двое детей, дошкольного и школьного возраста. Все это взрывная травма. Обстоятельств мы не знаем", - рассказала вице-губернатор Донецкой ОГА по медицинским вопросам Елена Петряева.

А начальник пресс-службы Донецкой облгосадминистрации Илья Суздалев в эфире телеканала 112 уточнил возраст и пол детей.

"Погибли двое детей – это мальчик и девочка, 12 и 6 лет. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате осколочных ранений", - сказал Суздалев. При этом он не уточнил, при каких конкретно обстоятельствах погибли дети. Нет и информации о том, где именно они находились в момент ранения.

Напомним, что 8 июня СМИ сообщали о том, что в Славянске погиб восьмилетний ребенок.