На Харьковщине разбился вертолет, доставлявший груз в зону АТО - СМИ

Вчера, 21 июня, после обеда в Чугуевском районе Харьковской области разбился украинский транспортный вертолет Ми-8, который в рамках спецоперации доставлял груз в зону АТО.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информированный источник.

По данным собеседника издания, разбился Ми-8 Нежинского специального вертолетного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Транспортный вертолет Ми-8 в рамках антитеррористической операции доставлял груз в зону АТО", - добавил источник, уточнив, что вертолет разбился, когда возвращался обратно.

"На это время точно известно о нескольких пострадавших, также существует высокая вероятность, что есть погибшие", - добавил он.

Также стало известно, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты военной прокуратуры. Причина падения вертолета выясняется.

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