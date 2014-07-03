Подробности расстрела машины ГАИ в Донецке: трое убитых

В результате вооруженного нападения на патрульную машину ГАИ в Донецке погибли три сотрудника Госавтоинспекции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В ведомстве отметили, что в четверг, 3 июля, в 10:45 неизвестные злоумышленники совершили нападение на четверых сотрудников ГАИ в районе железнодорожного автовокзала в Донецке.

"В результате применения огнестрельного оружия трое работников ГАИ получили смертельные пулевые ранения", - добавили в ведомстве, отметив, что один сотрудник Госавтоинспекции в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение.

Также стало известно, что для расследования этого преступления была создана следственно-оперативную группу.

"Отрабатывается план первоочередных следственных действий и возможные версии происшествия. Проводится осмотр места преступления и опроса свидетелей нападения. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что прокуратура Куйбышевского района Донецка осуществляет процессуальное руководство ходом расследования по ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).