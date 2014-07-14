В Запорожье ликвидировали банду: спецслужбы РФ хотели повторить "донбасский сценарий"

В Запорожье СБУ задержала шестерых членов банды, созданной российскими спецслужбами для совершения террористических актов с целью дестабилизации ситуации в регионе по так называемому "донбасскому сценарию".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным силовиков, злоумышленники были задержаны в ночь на понедельник, 14 июля. В ведомстве отметили, что они готовились взорвать офисное помещение одного из информационных агентств в Запорожье.

"У злоумышленников изъято взрывное устройство. Эта группа также готовила покушение на жизнь местного общественного деятеля, активиста "Автомайдана", - добавили в пресс-службе.

"СБУ установила, что преступной группой руководил с территории РФ уроженец Запорожья с двойным гражданством, который не скрывал, что действует по указаниям российских спецслужб", - подчеркнули силовики.

"Продолжаются допросы и следственные действия", - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала в освобожденном от террористов Славянске Донецкой области активную пособницу террористов.

Фото: sbu.gov.ua