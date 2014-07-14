В Запорожье ликвидировали банду: спецслужбы РФ хотели повторить "донбасский сценарий"

У злоумышленников изъято взрывное устройство.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным силовиков, злоумышленники были задержаны в ночь на понедельник, 14 июля. В ведомстве отметили, что они готовились взорвать офисное помещение одного из информационных агентств в Запорожье.
"У злоумышленников изъято взрывное устройство. Эта группа также готовила покушение на жизнь местного общественного деятеля, активиста "Автомайдана", - добавили в пресс-службе.
"СБУ установила, что преступной группой руководил с территории РФ уроженец Запорожья с двойным гражданством, который не скрывал, что действует по указаниям российских спецслужб", - подчеркнули силовики.
"Продолжаются допросы и следственные действия", - резюмировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала в освобожденном от террористов Славянске Донецкой области активную пособницу террористов.
Фото: sbu.gov.ua