На Луганщине террористы из ПЗРК сбили украинский самолет - СМИ

В понедельник, 14 июля, в Краснодонском районе Луганской области около 12:30 террористы из ПЗРК сбили украинский самолет.

Об этом глава Гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщил УНИАН.

В то же время активист заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события члены его общественной организации и местные жители, являющиеся очевидцами происходящего.

"В Краснодоском районе, возле шахты "Восточная" (ГП "Краснодонуголь") с лесополосы террористами велся обстрел с переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК - ред.), и в 12:30 украинский самолет был сбит, летчик катапультировался", - сообщил активист.

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