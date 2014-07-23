На Донбассе террористы сбили два украинских штурмовика Су-25 - СМИ

В Донецкой области в зоне антитеррористической операции возле населенного пункта Дмитровка в районе Саур-Могилы террористы сбили два украинских штурмовика "Су-25".

Об этом сообщили в штабе Антитеррористического центра, пишет УНН.

"Были подбиты два украинских штурмовика "Су-25", выполнявших боевые задачи в определенном районе. Сейчас проверяются все данные о пилотах.

Также проверяется информация, из чего именно были сбиты самолеты.

По предварительной информации выстрелы по самолетам были осуществлены из ПЗРК. Однако не исключено, что террористы использовали ЗРК "Бук" или это было сделано с территории РФ или нейтральной полосы", - отметили в штабе АТО.

Данную информацию подтвердил и журналист одного из украинских телеканалов Роман Бочкала. На своей странице в Facebook.

"Сбили еще две наши СУшки... Информация с передовой от наших военных. Один из самолетов выполнял боевое задание в районе Лисичанска. Летчики успели катапультироваться. Их пытаются разыскать. По предварительной информации, район эвакуации контролируют террористы", - написал он.

Напомним, вице-премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что боевики за все месяцы АТО на Донбассе сбили 14 самолетов и вертолетов.