Над Харцызском террористы сбили украинский самолет – очевидцы

В небе над Харцызском Донецкой области пророссийские боевики сбили украинский военный самолет.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает УНИАН.

"Только что (около 9.00) над Харцызском сбили украинский самолет, в небе были видны 6-7 парашютистов", - рассказали местные жители, ставшие очевидцами происходящего.

По другим данным, это были не парашютисты, а тепловые ловушки, призванные отводить самонаводящиеся зенитные ракеты, о чем пишет один из пользователей страницы "Харцызск" Вконтакте.

"Ребята, это не парашютисты. Это тепловые ловушки. Пролетая, самолет выстреливает их в воздух, чтоб на них наводились ракеты. Они безвредны для города, это не бомбы. А на парашютах спускаются капсулы от этих ловушек. Вопрос в другом - если они тепловые ловушки выстреливают над Харцызском - значит есть чего бояться, как думаете?" - написал один пользователей.

Заметим, что опасения о том, что боевики или российские войска могут сбивать украинские самолеты, не лишены оснований. Так премьер Яценюк не исключает, что один из двух сбитых на востоке Украины военных самолетов Су-25 могла поразить ракета класса "воздух-воздух", выпущена с российского истребителя.

Также напомним о сбитом террористами ДНР "Боинге-777", на борту котрого находились 298 человек.

Фото: vk.com Харцызск