За сутки в зоне АТО погиб один военный, 28 ранены

За прошлые сутки, 18 августа, силы АТО на Донбассе потеряли убитыми одного военного, еще 28 получили ранения.

Об этом рассказал представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

По его словам, "за минувшие сутки погиб один военнослужащий и 28 получили ранения".

Напомним, что вчера силы АТО продолжали наступление и закреплялись на определенных рубежах в пригородах Донецка, Луганска, Горловки и Первомайска, а также сосредоточивали усилия на удержании высот возле кургана Саур-Могила.

В течение суток силы АТО 24 раза вступали в огневой контакт с террористами в районах Марьинки, Червоного Яра, Вергунского Разъезда, Станицы Луганской, Макарово, Уткиного, Благодатного, Майорского, Фащевки, Кутейниково, Петровского и кургана Саур-Могила.

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