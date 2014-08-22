В Черкасской области четыре часа горят 11 цистерн с нефтепродуктами: опубликовано видео

В пятницу, 22 августа, на железнодорожной станции "Городище" (Черкасская область) в результате схода с рельсов 20 цистерн произошел разлив нефтепродуктов и возгорания 11 цистерн с локомотивом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"22 августа в 6:35 на железнодорожной станции "Городище", по предварительным данным, в результате схода с рельсов 20 цистерн, произошел разлив нефтепродуктов и возгорания 11 цистерн с локомотивом. Всего в составе поезда находилось 35 цистерн", - говорится в сообщении.

Также спасатели сообщили, что в Черкасской области объявлен сбор всего гарнизона пожарно-спасательной службы. Кроме того, из Кировоградской области направлено пять пожарно-спасательных отделений.

Туда же направлен пожарный поезд с Мироновского участка Одесской железной дороги.

"Установлено взаимодействие с МВД, Мининфраструктуры и "Укрзализныцей" по недопущению на станцию автомобильного транспорта и местных жителей. На месте работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Черкасской области", - добавили в пресс-службе.

Кроме вышесказанного напомним, ранее очевидцы аварии на железнодорожной станции "Городище" сообщали, что огонь, возникший в результате взрыва грузового вагона, перекинулся на жилые дома.

Видео: ТСН