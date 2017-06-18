Взрыв и пожар. В Одессе горело здание Минобороны

В ночь на воскресенье, 18 июня, в Одессе взорвалось здание, которое находится в распоряжении Министерства обороны.

Об этом идет речь в сообщении "Пушкинской".

Взрыв произошел около 2:00 на 6-й станции Большого Фонтана. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 500 кв. м. По словам пожарных, взорвался газовый баллон в здании на реконструкции, которое находится на Фонтанской дороге, 14, рядом с Окружным админсудом.

Очевидцы говорят, что пожар начался до того, как произошел взрыв. На месте уже работали пожарные.

"У нас по Ивана Франко растянуты в сторону Бригадной пожарные шланги и бегают пожарные, грохнуло в два, но бегали и растягивали уже до того", — написала один из очевидцев на "Одесском форуме".

Около 3:30 пожар удалось локализовать. Во двор, где произошло происшествие, никого не пускали, ссылаясь на то, что пострадавший объект относится к Министерству обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине горел частный дом, два человека погибли в огне.

Фото: pushkinska.net.