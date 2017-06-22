На Луганщине на крупной взятке поймали начальника управления Госгеокадастра

В Луганской области полицейские при получении крупной взятки задержали начальника управления Госгеокадастра.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, говорится на странице ведомства в Facebook.

В министерстве уточнили, что злоумышленник требовал 1,2 млн гривен через двух посредников, они также обезврежены.

"В Луганской области работники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали с поличным начальника управления Госгеокадастра", — отметили в МВД.

Ранее украинские правоохранители задержали чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц во время получения нескольких миллионов долларов неправомерной выгоды, суд еже избрал ей меру пресечения.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua