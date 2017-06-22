В ЛДНР пьяные боевики сбежали с передовой и устроили разборки, есть раненые — разведка

На оккупированном Донбассе возросло количество случаев уклонения от участия в боевых действиях военнослужащих российских оккупационных войск, призванных из числа местных жителей.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

Сообщается, что 21 июня военнослужащие разведывательного подразделения в состоянии алкогольного опьянения самовольно оставили передовые позиции и прибыли в подразделение с целью выяснения причин непроведения их ротации.

"В результате столкновения между прибывшими и суточным нарядом двое военнослужащих с тяжелыми травмами отправлены в реанимационное отделение местной больницы", — сообщили в разведка.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе пьяные мародеры открыли огонь по местным жителям, мешавшим украсть опору ЛЭП.