В ЛДНР пьяные боевики сбежали с передовой и устроили разборки, есть раненые — разведка

21 июня военнослужащие разведывательного подразделения в состоянии алкогольного опьянения самовольно оставили передовые позиции.
На оккупированном Донбассе возросло количество случаев уклонения от участия в боевых действиях военнослужащих российских оккупационных войск, призванных из числа местных жителей.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.
Сообщается, что 21 июня военнослужащие разведывательного подразделения в состоянии алкогольного опьянения самовольно оставили передовые позиции и прибыли в подразделение с целью выяснения причин непроведения их ротации.
"В результате столкновения между прибывшими и суточным нарядом двое военнослужащих с тяжелыми травмами отправлены в реанимационное отделение местной больницы", — сообщили в разведка.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе пьяные мародеры открыли огонь по местным жителям, мешавшим украсть опору ЛЭП.