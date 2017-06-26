На Донбассе воины ВСУ обезвредили ДРГ врага: 4 боевика задержаны, 2 ликвидированы

В районе проведения АТО на Донбассе украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Военнослужащими ВСУ, которые выполняют задачи по назначению в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, была обезврежена диверсионно-разведывательная группа противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что четверых боевиков задержали, а еще двоих — командира и одного из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО, — ликвидировали.

"Стоит отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - рассказали в штабе АТО. Кроме того, среди пленных был обнаружен еще один представитель РФ из Алтайского края.

"Во время задержания было изъято оружие ПКМ – 2 единицы, СВД – 2 единицы, АК-74 – 2 единицы РПГ - 26 — 1 единица", — добавили в пресс-центре.

Начаты следственные действия. Военной прокуратурой сил АТО осуществляется процессуальное руководство.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращения местных советов о необходимости соблюдения "режима тишины" на время уборки урожая с 24 числа.