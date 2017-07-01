"Штрафников" ДНР уничтожили свои же, три "мотострелка" убиты, два ранены

Среди боевиков "Донецкой и Луганской народных республик" отмечается снижение морально-психологического состояния военнослужащих, что ведет к потерям.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По информации ГУР, в результате обстрела подразделения мотострелков ДНР, которое было сформировано исключительно из так называемых "штрафников", погибли три боевика.

"Подразделение 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, которое было сформировано исключительно из т.н. "Штрафников", которые ранее содержались под арестом за грубые нарушения воинской дисциплины, в полном составе пыталось тайно покинуть передовую позицию и было обстреляно из вооружения боевых машин другого подразделения этого же полка. В результате инцидента трое военнослужащих убиты, двое тяжело ранены, еще шесть задержаны", — говорится в сообщении ГУР.

Ранее в разведке сообщали, что боевики ДНР массово увольняются с военной службы, а комплектование подразделений осуществляется за счет осужденных.