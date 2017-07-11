Водитель на трассе пытался поджечь авто полицейских и патрульных, опубликовано видео

На трассе Киев-Харьков мужчина пытался поджечь полицейских и их авто.

Водителя на трассе "Киев-Харьков" остановили за нарушение правил дорожного движения и, когда предложили подписать протокол, он начал ругаться и бросаться на полицейских, сообщает ТСН.

Впоследствии мужчина достал из багажника своего автомобиля канистру и начал обливать патрульную машину и правоохранителей бензином. Потом с зажигалкой в руках пытался приблизиться к копам и поджечь. Ему помешал другой экипаж, который приехал на помощь.

"Резким движением руки он облил его бензином вместе со служебным автомобилем. В другой руке держа зажигалку, он начал махать ею в сторону моего напарника, угрожая поджогом. Было вызвано на подмогу экипаж, и в ходе прибытия экипажа этого гражданина задержали", — рассказал инспектор роты батальона Управления патрульной полиции Полтавы.

Теперь за угрозы убийства мужчине грозит два года за решеткой.

Напомним, в Киеве пьяный на иномарке чуть не устроил ДТП, затеял драку с копом.

видео: ТСН