Российские оккупанты били по позициям силовиков на всех направлениях, ранен один боец АТО

На Донбассе с начала суток боевики российско-оккупационных войск 7 раз нарушали перемирие, один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Как отмечается, в течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования и дальше продолжали единичные обстрелы позиций сил АТО.

"Как и в предыдущие дни наибольшая активность врага наблюдалась в темное время суток, и именно на Мариупольском направлении. Так с 3 ночи и почти до 6 утра незаконные вооруженные формирования из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия обстреливали наших военных в районе Павлополя. Также ночью, в очередной раз намеренно подвергая опасности гражданское население, боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли жилые кварталы Марьинки. Утром на Луганском направлении противник вел огонь из гранатомета по украинским позициям в Троицком. В результате обстрела один наш военный получил ранения. А уже около 13 часов враг из миномета 82 калибра, гранатометов и стрелкового вооружения бил по поселку Березовое", — говорится в сообщении.

Также утром незаконные вооруженные формирования обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, что на Донецком направлении.

Напомним, 10 июля, в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Видео: Військове телебачення України.