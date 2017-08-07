В Кривом Роге пьяный высокий полицейский чин устроил гнусный дебош

В Кривом Роге одного из заместителей руководителя отдела полиции задержали за пьяный дебош возле кафе.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, празднование второй годовщины создания Нацполиции закончилось задержанием для исполняющего обязанности начальника Долгинцевского отдела полиции Кривого Рога Руслана Писного.

Установлено, что полицейский спровоцировал конфликт на улице рядом с кафе, который перерос в драку. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, но это не остановило правонарушителя, который нецензурно ругался и не реагировал на замечания правоохранителей.

В результате полицейского доставили в Саксаганский отдел полиции Кривого Рога для составления административных материалов.

По факту участия в драке сотрудника полиции в Кривом Роге назначена служебная проверка. Правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей.

"По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из рядов полиции — за поведение, недостойное сотрудника полиции ", — прокомментировал случай председатель Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел возле кафе "Святошин". Устроил драку Руслан Писный, который приходится племянником генералу СБУ Василию Писному. Его в ноябре 2015 года народный депутат Владимир Парасюк ударил ногой во время заседания Антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Как сообщает в Facebook Евгений Истребин, "Знакомтесь…Руслан Писный. Заместитель начальника Долгинцевского отделения полиции Кривого Рога. Сейчас исполняет обязанности начальника. И вообще исполняет. Вчера нажрался в хлам в местном баре и устроил гнусный дебош. Вызвали полицию. Когда приехали полицейские — накинулся на патрульного, ударил. Задержали и привезли в отделение. Дядя включает свои "связи", но не сработает. А яблоко от яблони таки да, недалеко падает", — написал он.

Напомним, 29 июня, в Кривом Роге возле одного из кафе между двумя компаниями произошла ссора, она переросла в драку, во время конфликта участник достал пистолет и выстрелил в сторону оппонентов, ранен парень.