Террористы ДНР заявили о задержании в Донецке украинского "диверсанта"

Террористы ДНР заявили о якобы поимке в Донецке диверсионной группы под руководством бойца Сил специальных операций Олега Сугерея.

Об этом сообщают интернет-ресурсы донецких террористов.

"Сотрудниками контрразведки СБУ подобрана и направлена в ДНР группа лиц, лидером которой являлся военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины (г. Хмельницкий) — Сугерей Олег Викторович (16.11.1976 г.р., уроженец г. Харьков)", — сообщается на сайте "МГБ" ДНР.

Диверсионная группа якобы должна была подорвать телевышку в Петровском районе Донецка.

Террористы отмечают: "Стоит отметить, что представитель СБУ разъяснил Сугерю О.В., который никогда не был в г. Донецк, о том, что ситуация в Донецкой Народной Республики очень сильно отличается от той, которую он привык видеть по украинскому телевидению, в связи с чем ему необходимо выехать на место с целью адаптации и изучения реальной обстановки.

Утверждается, что Сугерей попал в Донецк по поддельному паспорту "в сопровождении остальных представителей ДРГ".

При получении очередной посылки непосредственно перед осуществлением ДТА, группа диверсантов и её лидер Сугерей О.В. задержаны.

При этом проведенными контрразведывательными мероприятиями установлено, что по заданию СБУ, с целью подготовки теракта, сбор информации о Петровском РТПЦ осуществлялся раннее задержанными "МГБ" ДНР гр.Бучок и гр.Ена, что свидетельствует о тщательной подготовке украинских спецслужб к проведению ДТА.

Напомним, ранее в СБУ назвали задержание украинского "агента" в Крыму фейком и провокацией.