"Отказали тормоза". Во Львове маршрутка повредила пять авто, видео с места ДТП

В понедельник утром, 4 сентября, во Львове междугородное маршрутное такси повредило по меньшей мере пять автомобилей, водитель утверждает, что у машины отказали тормоза.

Об этом пишет zaxid.net, ссылаясь на данные правоохранителей.

В то же время издание уточнило, что инцидент произошел на ул. Городоцкой, 85 недалеко от цирка.

"… маршрутка сообщением "Львов — Городок" №140 въехала в авто… Пострадавших в результате ДТП нет, маршрутка ехала без пассажиров", — отмечается в статье.

Осторожно! На видео есть ненормативная лексика

Напомним, 1 сентября возле села Редкодуб Харьковской области лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса, погибли два человека, 17 — пострадали. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: Zaxid.Net