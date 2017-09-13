Позарился на 300 тысяч долларов. На взятке попался топ-чиновник "Укрзалізниці"

Сотрудниками СБУ на взятке в 70 тысяч долларов (1 млн 820 тыс. гривен по курсу НБУ, — ред.) задержан замглавы одного из департаментов ПАО "Укрзалізниця" Вахтанг Джакели.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

"Несколько часов назад оперативники СБУ задержали с поличным первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО "Украинская железная дорога" Джакели Вахтанга при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 тыс. долларов за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Украинская железная дорога", — заявил Лавренюк.

По его словам, за решение данного вопроса чиновник планировал получить неправомерную выгоду в размере 300 тыс. долларов.

"О необходимости немедленного его увольнения из рядов ПАО "УЗ" министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивал неоднократно, а сегодня мы все увидели результаты его "работы", — резюмировал Лавренюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве суд отправил двух чиновников "Укрзалізниці" под домашний арест.