В Днепре грузовик на переходе сбил трех человек, есть жертва

В среду, 11 октября, в Днепре грузовик на пешеходном переходе сбил трех человек, один погиб, два — попали в больницу.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на ул. Космической в районе дома №13.

"… МАЗ совершил наезд на трех человек — парня и двух девушек. В результате ДТП погибла девушка 1997 года рождения, студентка местного вуза… Установлено, что водитель 1961 года, он житель соседней области", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что возле села Верхняя Мануйловка Козельщинского района Полтавской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли два человека, один — пострадал.

Фото: dp.npu.gov.ua