На Донбассе враг пустил в ход тяжелые минометы и реактивную артиллерию, ранен боец АТО

На Донбассе за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие.

В результате боевых действий получил ранение один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Ночью неподалеку Троицкого боевики сначала били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 120 миллиметров, а позже выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Кроме того, из 120-миллиметровых минометов они обстреляли жилой сектор поселка Водяное.

На Донецком направлении под гранатометным огнем оказались и украинские позиции на подступах к Авдеевке и на шахте Бутовка.

Из этого же оружия боевики вели огонь вблизи Крымского, что на Луганском направлении.

Напомним, 24 октября, боевики 15 раз нарушили перемирие.

Видео: Військове телебачення України.