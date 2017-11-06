В России пьяная школьница избила кондуктора молотком

Пьяная 17-летняя школьница напала на женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, инцидент произошел 4 ноября около 23:30. Девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на кондуктора в салоне автобуса и нанесла ей несколько ударов молотком.

Добравшись до дома, 66-летняя женщина вызвала скорую, в результате ее госпитализировали с переломом лобной кости, черепно-мозговой травмой и ушибами. Нападавшую же направили в Детскую городскую больницу имени Филатова.

Как отмечает "Фонтанка", кондуктор, по всей видимости, знала свою обидчицу. Однако что именно стало причиной конфликта, женщина не уточнила.