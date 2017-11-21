В полиции рассказали о гражданстве подозреваемых в ритуальном убийстве на Одесчине

Все трое мужчин, задержанных накануне в Одессе по подозрению в совершении ритуального убийства, являются гражданами Турции.

Об этом сообщает агентство "УНИАН" со ссылкой на представителей ГУ Национальной полиции в Одесской области.

"Аналогичное гражданство и у жертвы, которую убили, судя по всему, не в Овидиопольском районе, а в Одессе, тело же потом туда перевезли", - рассказали в Главке.

По предварительному заключению судебных медиков, иностранец скончался от сильного удара по голове.

Правоохранители также не исключают того, что обнаруженные на месте преступления пентаграмма, каббалистические знаки и оккультные предметы, могли быть специально нанесены подозреваемыми ради того, чтобы направить следствие по ложному пути.