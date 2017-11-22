В Киеве мужчина получил многолетний срок за убийство жены шваброй

В столице Украины мужчина был осужден к 14 годам тюрьмы за убийство жены шваброй на почве ревности.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной Facebook-странице киевской полиции.

Следствие установило, что между супружеской парой возник конфликт на почве ревности, который быстро перерос в потасовку. Затем мужчина начал бить женщину шваброй. В результате от полученных травм она позднее скончалась.

Тело женщины обнаружил квартирант. Он сразу позвонил знакомой, которая и вызвала полицейских. Им удалось задержать подозреваемого на месте совершения преступления.

На допросе задержанный рассказывал, что не желал лишать супругу жизни.

Соломенский райсуд Киева признал его виновным в убийстве и приговорил к 14 годам тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом мужчина прожил с телом убитой им жены 10 суток.