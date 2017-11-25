Два автомобиля Ford насмерть переехали пешехода

Мужчина погиб под колесами сразу двух автомобилей Ford. Смертельное ДТП произошло на Большой Окружной дороге в Киеве, сообщает dtp.kiev.ua.

Мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля Ford Mondeo, что двигался по третьей полосе. Водитель не успел притормозить и пешеход от удара пешеход отлетел под колеса другого автомобиля Ford. Машина двигалась по второй полосе.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Подробности ДТП выясняются.

Ранее в Винницкой области столкнулись два грузовика Mercedes и Isuzu, в результате аварии погибли водители обоих транспортных средств.