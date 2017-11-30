В суде Никополя взорвали гранаты, есть жертва и пострадавшие

В Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще 7 травмированы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "Украинская правда".

Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил 2 гранаты и взорвал их.

"В 11:20 во время слушания дела об убийстве, мужчина вытащил, по предварительным данным, две гранаты и взорвал их", — рассказал Тракало.



"В этом деле трое подозреваемых, сейчас над ними идет суд", - уточнил он.



По его словам, мужчина погиб на месте.



Также семь человек пострадали. Из них трое подсудимых, они госпитализированы. Также среди пострадавших два конвоира, сотрудник суда-секретарь и одно гражданское лицо.



Стоит отметить, что в суде рассматривали дело о расстреле мужчины в Никополе в 2016 году: 10 февраля Никополе неизвестные расстреляли автомобиль "Geely" белого цвета, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном человека, взорвавшего гранаты в суде.

Тракало уточнил, что гранаты подорвал отец человека, об убийстве которого шло слушание. Это произошло после того, как суд в очередной раз перенес заседание.



"И когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты", – уточнил представитель Нацполиции.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении дела в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство.