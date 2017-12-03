Масштабное ДТП в Киеве. В результате столкновения 5 авто есть погибший и пострадавшие

В Киеве, на Гостомельском шоссе, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще четверо пострадали.

В результате аварии столкнулись пять автомобилей. По предварительной информации, "Шевроле" вслепую вышел на обгон и врезался в ВАЗ, который пытался уйти правее, а затем еще в три автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель ВАЗа погиб на месте. Четыре человека госпитализированы, среди них женщина в критическом состоянии. На месте работают пять бригад скорой помощи, спасатели, а также несколько патрулей полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве авто насмерть сбило мужчину на пешеходном переходе и скрылось с места ДТП.