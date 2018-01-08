"Посмотрите на себя". Дочь Ноздровской ответила на критику ее покойной матери

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия Ноздровская ответила критикам, которые называли ее мать "плохим юристом".

"Называть мою маму недоюристом? Хорошо, ваше дело. Но! Хоть кто-то из тех людей, которые пишут разную грязь сделал хоть 10% того, что сделала моя мама?? Сидеть на диване и писать комментарии каждый может! Но бороться с системой могут единицы! И делают это только сильные и бесстрашные люди! Светлая память моей мамочке!", - написала Ноздровская на странице в соцсети Facebook.

Она посоветовала критикам посмотреть на их поступки и вклады.

"Кто бы что ни говорил, но я редко встречала таких женщин, которые с нуля поднялись, дали все то, что дала мне мама, и это без чей либо помощи!!", - отметила Анастасия.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Заместитель шеф-редактора одного из интернет-изданий Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".

Также стало известно, когда и где пройдут похороны Ирины Ноздровской.