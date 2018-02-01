В Киеве задержали банду, забросавшую днепровских полицейских гранатами

В Киеве в четверг, 1 февраля, была проведена спецоперация с участием подразделения КОРД по задержанию группы лиц, которые подозревались в оказании вооруженного сопротивления полицейским с помощью гранат.

Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, задержание в Киеве "прошло молниеносно". Никто из правоохранителей, подозреваемых либо гражданских лиц не пострадал.

Напомним, в ноябре прошлого года в Самарском районе города Днепр пятеро сотрудников полиции были ранены во время попытки задержания квартирных воров. Тогда злоумышленники бросили в правоохранителей две гранаты. Одному из полицейских из-за получених ранений медикам пришлось ампутировать ногу.