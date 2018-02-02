Начальник отдела Запорожской АЭС ударил себя ножом в сердце

В Энергодаре управленец свел счеты с жизнью.
В Энергодаре Запорожской области начальник отдела ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции Сергей Климов совершил самоубийство.
Мужчина ударил себя ножом в сердце, пишет Energodar News.
По данным издания, на место происшествия приехала скорая помощь, сотрудники полиции. Врачи констатировали смерть управленца.
Ранее СМИ писали, что в Никополе Днепропетровской области прогремел взрыв у гаражей, пострадал депутат городского совета Александр Рыбаков, он потерял много крови и попал в реанимационное отделение больницы.