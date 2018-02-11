В Киеве на заправке водители устроили массовую драку: видео

В столице Украины накануне на одной из заправок, расположенной на проспекте Правды (район "Виноградарь"), произошла потасовка между автолюбителями.

Такое сообщение опубликовано на странице паблика "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

По предварительной версии событий, к потасовке привело то, что один из водителей решил проехать "без очереди". На замечания других водителей он отреагировал агрессией, после чего и вспыхнула потасовка, быстро переросшая в массовый конфликт.

Официальные комментарии со стороный правоохранителей по поводу данного инцидента пока отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве словесная перепалка и конфликт возле кафе закончились стрельбой.