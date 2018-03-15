На Одесчине сожгли Jaguar депутата: подробности, видео с места происшествия

В ночь на четверг, 15 марта, сожгли автомобиль лидера Одесской областной организации партии "Самопомич", главы одноименной фракции в Черноморском городском совете Ивана Смиренского.

Поджог выгоден тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Черноморске, привели на странице в Facebook политсилы слова депутата.

Политик рассказал УНИАН, что в городе ночью неизвестные при помощи лестницы перелезли через забор во двор его частного дома, облили горючей жидкостью авто Jaguar и подожгли.

Потом злоумышленники забрали лестницу и скрылись с места происшествия. Машина восстановлению не подлежит. Смиренский считает, что случившееся связано с его депутатской деятельностью.

"Других причин не вижу. Честно работаю, долгов нет. Раньше каких-либо угроз ни от кого не поступало", — отметил собеседник агентства.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Черноморске горело авто на ул. Набережной, информация об инциденте поступила около 3:30 часов ночи.

Ранее в Украинке Киевской области было совершено нападение на депутата городского совета от партии "УКРОП" Максима Винника, пострадавший попал в больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.