На Полтавщине задержан главарь банды грабителей

В Горишних Плавнях Полтавской области правоохранители задержали трех членов организованной группировки, которая занималась разбойными нападениями, и ее главаря.

Банду возглавлял криминальный авторитет, так называемый "смотрящий" за городом, говорится на сайте Службы безопасности Украины.

"На протяжении 2017 и 2018 годов бандформирование осуществило ряд разбойных нападений, грабежей и требовало деньги от местных коммерсантов и жителей. Группировка также контролировала сбыт наркотических и психотропных веществ в регионе", — отметили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали почти десять эпизодов противоправной деятельности членов банды. Правоохранители задержали главаря группировки и трех его сообщников на одной из улицы Горишних Плавней.

"Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленников деньги и наркотические средства", — добавили в ведомстве.

Напомним, в начале февраля в Киеве сотрудники СБУ разоблачили организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости. Банду возглавлял ранее судимый местный криминальный авторитет.