В Киеве главу госпредприятия уличили в миллионной растрате: подробности

В Киеве следователи Государственной фискальной службы объявили о подозрении гендиректору госпредприятия "Укрвакцина" по поводу растраты имущества в особо крупном размере.

Соответствующее сообщение в среду, 11 апреля, опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллионов гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины", − говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации прокуратуры Киева, следствие обладает достаточным количество доказательств, которые не только указывают, что частными предприятиями все указанные услуги по охране перевозки грузов не предоставлялись госпредприятию "Укрвакцина", но и данные частные субъекты вовсе не имели необходимых ресурсов для оказания таких услуг.

Напомним, ранее полиция задержала восьмерых чиновников миграционной службы за махинации с паспортами.