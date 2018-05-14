Опасная работа. Во Львове участник ДТП пырнул ножом девушку-копа

Во Львове в воскресенье, 13 мая, участник автоаварии ударил ножом сотруднице патрульной полиции, которая вместе с напарником занималась оформлением ДТП.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы украинского МВД на официальной странице ведомства в соцсети Facebook.

"13 мая, около 17.25 на улице Стрыйская во Львове экипаж Управления патрульной полиции Львовской области оформлял дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомобилей "Шкода Октавия" и "Лексус". Во время оформления ДТП 42-летний водитель "Шкоды", житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения", − говорится в тексте.

Кроме того, напарник раненой девушки-копа применил свое табельное огнестрельное оружие.

"После того, как мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел, патрульный ранил нападавшего в ногу и задержал его. Сейчас и раненая полицейская, и нападающий находятся в больнице. 28-летней патрульной проводят срочную операцию", − заявили в пресс-службе украинского МВД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщине нетрезвый прокурор за рулем автомобиля сбил насмерть пешехода.