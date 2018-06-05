"Мужа убила совсем". В России мужчина случайно откопал кости экс-супруга своей сожительницы: фото

В Омской области мужчина на огороде обнаружил кости экс-мужа своей сожительницы и поневоле раскрыл убийство более чем двадцатилетней давности.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Главка Следственного комитета РФ по региону. Согласно обнародованным ведомством данным, 23 мая нынешнего года мужчина занялся перекапыванием приусадебного участка в селе Лузино – ради высадки картофеля. Внезапно лопата, которой он орудовал, наткнулась на некие твердые предметы. Ими оказались человеческие кости и череп. Мужчине немедленно обратился к правоохранителям.

В ходе недолгого расследования выяснилась, что в 1997-м его сожительница во время ссоры ударила несколько раз по голове топором своего тогдашнего мужа. Затем она разрубила труп на куски и закопала на огороде. Соседям она сказала, что муж надолго уехал на заработки.

В Следственном комитете открыли против женщины уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Якутии женщина расправилась с мужем за критику приготовленного ею супа.