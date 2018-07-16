Смертельное ДТП на Закарпатье. Суд арестовал главу РГА, сбившего двух людей

В понедельник, 16 июля, Ужгородский горрайонный суд арестовал главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который пьяным спровоцировал ДТП с двумя погибшими.

Чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 сентября без определения залога.

"Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у пострадавших и их родственников", — заявил арестованный во время судебного заседания, сообщает Мukachevo.net.

Напомним, ранее в городе Перечин Закарпатской области нетрезвый глава местной РГА сбил двух женщин.