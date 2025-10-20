Девушка поставила коту автоматическую кормушку: пушистик придумал, как обойти систему

Один из котов однажды сломал кормушку, съев большой запас корма, заготовленный наперед.

Девушка хотела контролировать режим питания питомцев / коллаж: Главред, фото: скриншоты

30-летняя жительница Хьюстона (штат Техас, США) Александра Келси решила установить дома автоматическую кормушку для контроля порций и соблюдения графиков питания ее любимых двух котов. Однако она не была готова к тому, что кошка сможет ее обмануть.

Владелица котов внезапно выяснила, что один из пушистиков однажды сломал кормушку, съев большой запас корма, заготовленный наперед. Об инциденте она поделилась с журналистами издания Newsweek.

Женщина подумала об автоматической кормушке, когда заметила, что ее любимцы испытывают недостаток пищи, из-за чего начали агрессивно переедать корм, а также доедать остатки пищи, которые были на обеденном столе. Тогда она начала использовать автоматический прибор для кормления животных - все для того, чтобы контролировать порции и в целом режим питания питомцев.

Однако в августе произошел случай, когда одна из кошек по имени Спарроу сумела поломать свою кормушку. Мало того, животное съело запас корма, которого бы должно было хватить на неделю или же две.

"Моя кошка сломала свою автоматическую кормушку и за ночь съела еду, которой хватило бы на неделю-две", - рассказала Александра.

На кадрах, которыми женщина поделилась с пользователями в TikTok, видны последствия переедания животного, которое сломало кормушку и полакомилось любимым кормом вволю. На фото, которые показала Александра, женщина подняла любимицу и в кадр попал округлый живот кошки. Однако любимица, кажется, совсем не чувствовала угрызений совести из-за своего поступка.

Видеоролик получил бешеную популярность в сети, получив более 7 миллионов просмотров и еще более миллиона предпочтений. Пользователи бурно отреагировали на историю Александры, однако их мнения разделились: кому-то ситуация кажется комичной, а кто-то начал серьезно размышлять над тем, как же правильно нужно кормить котов, чтобы подобных случаев не случалось.

"Всех кошек следует кормить свободно, поскольку они хищники, они не переедают естественным образом. Наличие пищи, когда они голодны, соответствует их естественным инстинктам и не приведет к перекармливанию", - отметил один из пользователей.

@alixandracass forgive a girl for wanting a snack! edit: sparrow is 1/2 Maine Coon ?! This breed is notorious for overeating lol. Unfortunately, she is not able to self regulate and free feed so automated feeders work best for us to keep her healthy and fit. She threw up and is feeling much better now. But she will never forget this glorious day. @Hill’s Pet Nutrition any tips? She loves your food a little too much. ? #fyp ♬ Sweet but Psycho - Ava Max

Как не перекармливать кота?

Кошачье питание играет одну из важнейших ролей в здоровье животного. Медиа We Love Catz рассказывает, какие признаки указывают на то, что владельцы перекармливают своих кошек:

владелец не обращает особого внимания на тип пищи - кота не стоит кормить только сухим кормом;

владелец не отмеряет порции пищи: котов лучше кормить несколько раз в день небольшими порциями;

хозяин не учитывает уникальные характеристики питомца: речь идет об образе жизни животного, возрасте, здоровье и т.д;

владелец забывает о кошачьих "лакомствах" в рационе.

