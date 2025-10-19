"Королевский шлейф": женщина взяла из приюта крошечного котенка - что из него выросло

Кратко:
- Мэри Куломб из Лас-Вегаса взяла из приюта 3-недельного котенка
- Кошка продолжает неустанно расти
Мэри Куломб из американского Лас-Вегаса решила спасти из приюта 3-недельного крошечного котенка, который был в тяжелом состоянии и страдал от инфекций. Но она и не подозревала, что котенок со временем превратится в роскошную кошку с длиннющим хвостом. Своей историей женщина поделилась с изданием Newsweek.
Когда Мэри увидела Грэмлин (так она назвала котенка) впервые, она выглядела удручающе: у нее были выпученные напуганные глаза и шерсть, хаотично торчащая во все стороны. Крошечный хвост и не имел намека на то, каким пышным он станет в будущем.
Однако в последующие месяцы Гремлин отчаянно боролась за свою жизнь и превратилась в красивую кошку с хвостом, длина которого соответствует длине ее тела. Хвост рос буквально каждую неделю, Мэри утверждала, что ей казалось, будто он "взорвался".
Женщина показала, как выглядит ее любимица сейчас, подписав кадр словами: "Она справилась с хвостом".
Фотографиями своей кошки Мэри также поделилась в соцсетях. На платформе Reddit пользователи бурно отреагировали на необычно большую длину хвоста животного и похвалили "названную маму" за усилия, которые она приложила ради того, чтобы Грэмлин была спасена и выросла замечательной кошкой.
- "Это не хвост. Это королевский перьевой шлейф", - пошутил один из пользователей.
- "Когда она ходит, смею сказать, что это 100% изящная походка", - сделал комплимент другой комментатор.
- "Ой, эта кошечка выглядит так, будто ты вытащил ее из стиральной машины посреди цикла стирки", - подметила пользовательница.
Сейчас, как рассказывает Мэри, хвост Грэмлин продолжает неустанно расти. Женщина признается, что совсем не ожидала, что маленький напуганный котенок будет обладать таким пышным хвостом.
