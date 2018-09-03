Украине грозит продовольственный кризис

В Украине возможен продовольственный кризис

Украина может столкнуться с реальным продовольственным кризисом, заявил экономический эксперт, управляющий партнер WDD Group Виталий Кузьмин.

По его мнению, если объемы экспорта будут велики, то в определенный момент хлебопекарни поймут, что зерна на всех не хватит. Тогда они станут серьезно переплачивать за каждую тонну, и внутренняя цена будет расти очень быстро.

"Далее с рынка по одному начнут выходить игроки с самой слабой финансовой подушкой, тогда как остальные не смогут держать в определенных ценовых рамках даже социальные сорта хлеба. Подняв цену, они столкнутся с падением спроса на продукцию. После этого пекарни перестанут покупать зерно вообще, а фермеры еще больше начнут вывозить пшеницу на внешний рынок", пишет он в материале на zn.ua.

Эксперт считает, что такой сценарий относится к разряду кризисных, а потому менее вероятных.

"Фактор против такого развития событий — выход на арену Министерства аграрной политики. Уже несколько лет оно подписывает меморандум с аграриями, в котором определяет количество, в которой из Украины вывозятся зерновые. По своей сути меморандум не может быть обязательным к исполнению", - добавил Кузьмин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские аграрии пообещали спасти мир от голода.